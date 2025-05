Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Dreisen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dreisen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:45 Uhr, ereignete sich auf der B47 bei Dreisen ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin befuhr der B47 aus Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Dreisen, und folgte der Abfahrt in Fahrtrichtung Göllheim. Hierbei geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 42-jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Durch den Zusammenstoß wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Unfallverursacherin Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, zudem ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

