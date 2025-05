Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Körperverletzung mit mehreren Beteiligten

Alzey (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.39 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei unter Zuhilfenahme von Schaufeln zwischen 10-15 Personen in der Antoniterstraße gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte, in Kleingruppen aufgeteilt, ca. 60 Personen antreffen. Aktuelle Auseinandersetzungen waren nicht festzustellen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte lediglich ein 32-Jähriger mit oberflächlichen Verletzungen im Gesicht als Geschädigter festgestellt werden. Der 32-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Nach Hinweisen durch Anwesende konnte ein 28-Jähriger als Angreifer ermittelt werden.

Der Polizei liegen derzeit unterschiedliche Angaben zum Geschehensablauf vor.

Demnach kam es zwischen dem 32-Jährigen und einer flüchtig bekannten Person zu einem verbalen Streitgespräch. Im Verlauf der Streitigkeiten traten weiteren Personen hinzu. Das Streitgespräch eskalierte und mehrere Personen, darunter der 28-Jährige Tatverdächtige, schlugen gemeinsam auf den 32-Jährigen ein. Nach einer anderen Darstellung verursachte der 32-Jährige selbst nach verbalen Streitigkeiten für eine Eskalation indem er ein Messer zog, andere bedrohte und dadurch die körperliche Auseinandersetzung auslöste.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizeiinspektion Alzey um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

