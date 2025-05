POL-MS: Unfall auf der Hafenstraße - Zwei Pedelecfahrer verletzt

Münster (ots) - Montagnacht (12.5.) ist ein unbekannter Täter kurz vor 3 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Maikottenhöhe in Mauritz eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelte der Unbekannte eine Balkontür auf und verschaffte sich dadurch Zugang zum Haus. Hier öffnete er mehrere Schränke und entwendete Schmuck sowie eine Handtasche. Zudem durchsuchte er mehrere Schränke eines Gartenhauses. Der Hausbewohner ...

