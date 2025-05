Polizei Münster

POL-MS: Nach Messerangriff in Gievenbeck - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster.

Nachtrag zur Pressemitteilung "43-Jähriger mit Messer angegriffen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und richtet Mordkommission ein" (ots https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6032478 , 13.05.2025, 08:38 Uhr)

Nach dem Messerangriff in Gievenbeck ordnete ein Haftrichter beim Amtsgericht Münster am Dienstagnachmittag (13.05.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung Untersuchungshaft gegen den 57-jährigen Tatverdächtigen an.

Der verletzte 43-Jährige war vernehmungsfähig. Er befindet sich aber noch in stationärer Behandlung.

Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Die Ermittlungen dauern an.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer (0251) 494-2415 zur Verfügung.

