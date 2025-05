Polizei Münster

POL-MS: 43-Jähriger mit Messer angegriffen- Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und richtet Mordkommission ein

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster.

Am frühen Montagabend (12.05., 17:00 Uhr) ist ein 43-Jähriger bei einem Messerangriff in einer Wohnung am Brüggefeldweg in Gievenbeck lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat einen 57-jährigen Tatverdächtigen festgenommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge lebten die beiden Männer spanischer Staatsangehörigkeit in Form einer Wohngemeinschaft zusammen und gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der 57-Jährige den 43-Jährigen mit einem Messer im Oberkörper, Kopf- und Halsbereich. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen noch am Einsatzort fest. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Eine Mordkommission unter der Leitung von Jana-Katharina Dostlebe bei der Polizei Münster ist im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer (0251) 494-2415 zur Verfügung.

