POL-MS: Verkehrsunfall mit Flucht auf der Autobahn 2 - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots) - Am Dienstag (13.05.) lädt die Polizei Münster in der Zeit von 10 bis 13 Uhr Registrierungs-Aktion für Fahrräder am Harsewinkelplatz ein. Die Fahrradregistrierung ist ein wichtiger Beitrag, den die Münsteraner selbst im Kampf gegen den Fahrraddiebstahl leisten können. Denn registrierte Fahrräder lassen sich sofort ihrem Besitzer zuordnen. Wenn ...

