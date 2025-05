POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 14.05. - Referentin informiert zum Thema MPU

Münster (ots) - Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer bereits im April - im Zeitraum vom 11.04. (20:30 Uhr) bis 12.04. (18:55 Uhr) - am Tulpenweg einen am Straßenrand geparkten Firmenwagen beschädigt hat, bittet die Polizei um weitere Hinweise. Nach Angaben eines Zeugen hatte dieser den Firmenwagen am Freitagabend (11.04., 20:30 Uhr) am Tulpenweg geparkt. Als ...

mehr