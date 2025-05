Polizei Münster

POL-MS: Firmenwagen am Tulpenweg beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer bereits im April - im Zeitraum vom 11.04. (20:30 Uhr) bis 12.04. (18:55 Uhr) - am Tulpenweg einen am Straßenrand geparkten Firmenwagen beschädigt hat, bittet die Polizei um weitere Hinweise.

Nach Angaben eines Zeugen hatte dieser den Firmenwagen am Freitagabend (11.04., 20:30 Uhr) am Tulpenweg geparkt. Als er am folgenden Samstagabend (12.04., 18:55 Uhr) zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er auf der Fahrerseite im Bereich des hinteren Kotflügels einen Schaden fest und informierte die Polizei. Weiterhin gab der Zeuge an, dass ihm eine Person aus der Nachbarschaft von einem Knallgeräusch am Samstag (12.04., 16:30 Uhr) sowie von einen roten Kleinwagen berichtet habe, welcher sich zeitgleich in Fahrtrichtung der Straße "Am Roggenkamp" entfernte.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu dem roten Kleinfahrzeug oder der unbekannten Person am Steuer machen können, um Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0. Das unbekannte Unfallfahrzeug ist möglicherweise auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

