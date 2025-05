POL-MS: Fahrradsturz auf der Promenade - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montagabend (05.05., 20.45 Uhr) und Dienstagmorgen (06.05., 04.15 Uhr) in ein Lebensmittelgeschäft am Bohlweg eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten durch Aufhebeln einer Eingangstür Zugang in das Geschäft. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei ...

mehr