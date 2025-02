Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallschaden nicht gemeldet

Jena (ots)

In der Zeit zwischen 07:45 und 11:45 Uhr stellte ein Mann am Montag seinen Transporter im Bibliotheksweg ab. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte waren plötzlich Kratzer am weißen Lack des Heckbereiches zu erkennen, die vermutlich von einem Fahrrad stammen. Der Verursacher ist demnach an das geparkte Fahrzeug beim Vorbeifahren geraten und anschließend geflüchtet. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, die Polizei in Jena mit Angabe des Aktenzeichens 0042549/2025 zu kontaktieren (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

