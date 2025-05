Polizei Münster

POL-MS: Bedrohung auf der Promenade - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (06.05., 07:15 Uhr) ist es auf der Promenade zwischen der Ludgeristraße und der Aegidiistraße zu einer Bedrohung einer 18-Jährigen gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und einem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief die 18-Jährige zu Fuß auf der Promenade, als sich ihr ein unbekannter Mann näherte. Der Unbekannte habe laut in einer ausländischen Sprache auf sie eingeredet und habe dabei ein Messer in der Hand in ihre Richtung gehalten.

Im selben Moment sei ein Radfahrer in Fahrtrichtung Aegidiistraße an den beiden vorbei gefahren, woraufhin der Unbekannte sich mutmaßlich erschrocken hat und in Richtung Ludgeristraße flüchtete.

Der Mann soll nach Angaben der Geschädigten circa 30 bis 45 Jahre alt, 1,80 m bis 1,85 m groß und sehr dünn gewesen sein. Er sei dunkelhäutig, habe ein eingefallenes Gesicht und gerötete Augen sowie eine runde, dicke Nase und sehr kurze schwarze Haare mit minimalen Locken. Zur Tatzeit habe er einen schwarzen Hoodie mit Taschen und eine schwarze Jogginghose getragen.

