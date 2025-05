POL-MS: Einbruch in Lebensmittelgeschäft am Bohlweg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Gedränge auf dem Wochenmarkt oder der Innenstadt lädt oft Taschendiebe ein. Am Samstagvormittag (10.05.) informiert die Polizei Münster in der Zeit von 10 bis 14 Uhr auf dem Wochenmarkt an der Domgasse zum Thema "Prävention vor Taschendiebstahl". Die Experten aus dem Bereich Kriminalprävention bieten Beratungsgespräche sowie ...

mehr