POL-MS: Silberbarren auf Online-Verkaufsplattform angeboten - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Münster (ots) - Polizisten haben einen 30-jährigen Mann aus Münster, der im Verdacht steht, am Sonntagmorgen (04.05., 05:30 Uhr) in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Von-Corfey-Straße eingebrochen zu sein, auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei ...

mehr