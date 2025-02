Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Geschäftseinbruch

Alpen (ots)

An frühen Dienstagmorgen gegen 2.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Elektronikgeschäft an der Lindenallee ein.

Um in das Gebäude zu kommen, schlugen sie eine Glasscheibe an der Rückseite ein. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Zeugen können sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 melden.

DF (Ref.-Nr. 250211-0348)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell