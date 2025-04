Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall am Bahnhof in Breyell - Mann tödlich verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Ein 42-Jähriger Mann wurde am Dienstagabend gegen 23:45 Uhr am Bahnhof in Breyell an der Josefstraße von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungen wird ein Unfallgeschehen angenommen. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das zuständige Kriminalkommissariat ermittelt und sucht mögliche Zeuginnen oder Zeugen. Wenn Sie also Hinweise haben, melden sie sich bei der Polizei über die 02162/377-0. /jk (334)

