POL-PPRP: E-Scooter gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Ein bislang unbekanntes Kind warf am Montag (16.12.2024, 13:10 Uhr) mit einem Stein auf einen vorbeifahrenden Bus an der Haltestelle "An der Blies". Durch die Tat entstand ein Schaden an der Windschutzscheibe. Das Kind war in Begleitung anderer Kinder im Alter von circa 10 Jahren. Die Gruppe flüchtete im Anschluss. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die ...

mehr