Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungsbrand: Ein Mensch wird schwer, ein Kind leicht verletzt

Kempen-St. Hubert (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße 'An Steinen' in St. Hubert mit nachfolgendem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Bewohner teils über die Drehleiter in Sicherheit. Der 55-jährige Bewohner der Wohnung wurde durch den Brand schwer verletzt, ein zweijähriges Kind wurde leicht verletzt. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung. Die Wohnung des 55-Jährigen ist derzeit nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten am Mittwochmorgen wieder zurück in ihre Wohnungen. /wg (333)

