Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Feuer in Mehrfamilienhaus - Ursache noch unklar

Viersen-Süchteln (ots)

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße in Süchteln ist am Montag eine Wohnung in einem Anbau komplett zerstört worden (wir berichteten in unserer Meldung 323). Das Brandermittlerteam konnte vor Ort die Brandursache noch nicht eindeutig klären. Ende der Woche wird das Team die Ermittlungen gemeinsam mit einem Brandsachverständigen fortsetzen. Es wird nachberichtet. /hei (330)

