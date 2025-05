POL-MS: Auf frischer Tat ertappt - mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen - Polizei sucht weiteren Tatverdächtigen

Münster (ots) - Ein 30-jähriger Mann hat am späten Freitagabend (02.05., 23:30 Uhr) in der Notaufnahme eines Krankenhauses am Hohenzollernring randaliert. Nach Angaben eines Sicherheitsmitarbeiters des Krankenhauses sprach ihn der Mann an und fragte im Laufe des Gesprächs nach dem Verbleib seines Fahrrads. Als der Mitarbeiter dazu keine Angaben machen konnte, ...

mehr