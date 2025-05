POL-MS: Betrunken in Notaufnahme randaliert - Polizei stellt 30-Jährigen

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Samstagvormittag (03.05.) in der Zeit von 10:45 Uhr bis 12 Uhr in ein Einfamilienhaus am Janningsweg eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter durch die Haustür ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck und weiteren ...

