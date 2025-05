Polizei Münster

POL-MS: Mit Glasflasche am Berliner Platz angegriffen - 37-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Am späten Donnerstagabend (01.05., 21:20 Uhr) hat ein 50-jähriger Mann einen 37-jährigen Mann am Berliner Platz mit einer Glasflasche leicht verletzt. Zeugen waren auf einen Streit zwischen den beiden Männern an einer Bushaltestelle aufmerksam geworden. Ihren Angaben zufolge schlug der 50-jährige Deutsche seinen Bekannten zuerst mit einer Flasche gegen die Brust und anschließend mit einer weiteren Flasche gegen den Kopf. Dabei wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den 50-jährigen Deutschen erwartet eine Strafanzeige.

