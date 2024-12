Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 49-Jährige missachtet Vorfahrt; 16.000 Euro Sachschaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07 Uhr fuhr eine 49-jährige Nissan-Fahrerin die Wilhelm-Leuschner-Straße aus der Adlerstraße kommend in Fahrtrichtung Kaiserstraße entlang. Im Kreuzungsbereich missachtete die Nissan-Fahrerin die Vorfahrt eines 20-jährigen Daimler-Benz-Fahrers, der die Kaiserstraße in Richtung Eisenbahnstraße befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde die 26-jährige Beifahrerin der Nissan-Fahrerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt 16.000 Euro geschätzt wird. Durch ein Abschleppunternehmen wurden die Unfallfahrzeuge abtransportiert.

