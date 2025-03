POL-WOB: Alkoholisierter Pkw-Fahrer landet im Graben - Polizei beschlagnahmt Führerschein

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Schillerstraße 01.03.2025, 03.30 Uhr Am frühen Samstagmorgen kam es in der Schillerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 20 und 41 Jahre alten, alkoholisierten Männern, in dessen Folge beide leicht verletzt wurden. Eine Streifenbesatzung befuhren gegen 03.30 Uhr die Schillerstraße in Richtung Goethestraße, als ...

mehr