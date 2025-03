Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - Zwei Personen leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schillerstraße

01.03.2025, 03.30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Schillerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 20 und 41 Jahre alten, alkoholisierten Männern, in dessen Folge beide leicht verletzt wurden.

Eine Streifenbesatzung befuhren gegen 03.30 Uhr die Schillerstraße in Richtung Goethestraße, als sie im Bereich des Kaufhofrondells auf zwei auf dem Boden kämpfende Personen aufmerksam wurden. Die Polizeibeamten eilten hinzu, um die beiden Männer zu trennen. Bei dem Versuch, die Kontrahenten zu trennen, nahm ein Beamter wahr, dass der 41-Jährige ein Messer in der Hand hatte. Unter Androhung des Schußwaffengebrauchs forderten die Beamten den 41-Jährigen mehrfach auf, das Messer fallen zu lassen. Der Mann reagierte nicht, jedoch konnte dieser bei einer günstigen Gelegenheit durch einen Beamten entwaffnet werden. Das Messer wurde sichergestellt. Nach dem Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte wurde dem sehr aggressiven 41-Jährigen mittels einfacher körperlicher Gewalt in der Folge Handfesseln angelegt und der Dienststelle zugeführt. Der Mann wies an den Händen leichte Schnittverletzungen auf und wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,31 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig angeordnet wurde. Der 41-Jährige verblieb im Gewahrsam der Polizei.

Der 20-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, die im Klinikum medizinisch versorgt wurden. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Promillewert von 2,04, woraufhin ebenfalls eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde.

Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Wie es genau zu der Auseinandersetzung kam ist derzeit unbekannt.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas zu dem Ablauf mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

