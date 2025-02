Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt - Mieter eines angrenzenden Hauses bringen sich in Sicherheit

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Tiergartenbreite, Hansaplatz

28.02.2025, 02.00 Uhr

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Freitag einen Müllcontainer in der Straße Hansaplatz in Wolfsburg in Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten insgesamt 11 Mieter eines Nachbarhauses ihre Wohnungen verlassen.

Gegen 02.00 Uhr wurde eine Zeugin durch ein Geräusch und Brandgeruch aus ihrem Schlaf geweckt. Diese weckte ihre Eltern auf und gemeinsam verließen sie die Wohnung, um nach der Ursache zu schauen. Beim Öffnen der Hintertür kam ihnen bereits ein großer Rauchschwall entgegen und sie verständigten umgehend die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr warein in einem Durchgang eines Discounters und Mehrfamilienhaus ein brennender Abfallcontainer und brennende Autoreifen erkennbar. Drei dort abgestellte Gasflaschen konnten durch den Angriffstrupp der Feuerwehr rechtzeitig gesichert werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Mieter des Mehrfamilienhauses vorsorglich aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Im Anschluss an die Löscharbeiten konnten die Mieter zurück in ihre Wohnungen.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Müllcontainer in dem Durchgang vorsätzlich in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich dann auf die neben dem Container liegenden Autoreifen aus. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt.

Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung oder zu verdächtigen Personen geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

