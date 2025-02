Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schockanruf - Seniorin übergibt 10.000 Euro an falsche Polizeibeamte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schulenburgallee

26.02.2025, 16.00 Uhr

Telefonbetrüger ergaunerten am Mittwochnachmittag mit einem Schockanruf einen hohen Geldbetrag und Schmuck von einer älteren Dame aus Wolfsburg.

Die Seniorin erhielt am Mittwochnachmittag einen Anruf von zwei falschen Polizeibeamtinnen, die sich als Frau Müller und Frau Bach ausgegeben hatten. Diese teilten der Angerufenen mit, dass ihre Tochter in einem Krankenhaus liege, weil sie einen Verkehrsunfall verursacht habe. Als der Wolfsburgerin erklärt wurde, dass ihre Tochter bei dem Unfall jemanden getötet habe, war im Hintergrund das Weinen einer weiblichen Person zu hören. Der Seniorin wurde mitgeteilt, dass sie nun eine Kaution in Höhe von 69.000 Euro zahlen müsse, da ihre Tochter andernfalls in Untersuchungshaft käme.

Die Wolfsburgerin erläuterte, dass sie nicht über so viel Bargeld verfüge. Daraufhin forderte die Anruferin die ältere Dame auf ihr gesamtes Bargeld und Schmuck zusammenzusuchen und es einer Abholerin zu übergeben.

Der Aufforderung kam die Seniorin nach und legte Geld in Höhe von 10.000 Euro, ihren Ehering und weiteren Schmuck in eine Handtasche. Als es an ihrer Tür klingelte, übergab sie die Handtasche an eine asiatisch aussehende Frau, die im Anschluss in unbekannte Richtung wegging.

Kurze Zeit später hatte die Wolfsburgerin telefonischen Kontakt zu ihrer Tochter und musste mit Schrecken feststellen, dass sie Opfer eines Betruges geworden war..

Zeugen, die im Bereich der Schulenburg und Bartenslebenring verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass es telefonische Kontaktaufnahmen gibt, wo Personen aufgefordert werden, Bargeld oder Schmuck an eine Person auszuhändigen, die in Kürze bei den Angerufenen erscheinen wird. Auch werden keine Treffen an anderen Orten für eine Geldübergabe verabredet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell