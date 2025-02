Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schulbusbegleiter ausgebildet - richtiges Handeln in Gefahrensituationen

Wolfsburg (ots)

Gewalt oder Straftat? Kein Einschreiten, sondern Busfahrer oder Polizei informieren - das war der erste Punkt, den die zukünftigen Schulbusbegleiter der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule lernten. Während am ersten Tag viel Theorie auf dem Stundenplan stand, gab es anschließend zwei Tage lang Rollenspiele im Bus, z. Bsp. was kann ich tun, wenn einem Kind an einer Bushaltestelle der Ausstieg verwehrt wird oder wo sitze ich, damit mich der Busfahrer auch in den Abendstunden sieht bzw. ich jederzeit aussteigen kann. Die Schülerinnen und Schüler hatten sichtlich eine Menge Spaß, wendeten ihr Wissen vorbildlich an und trainierten ihre Fertigkeiten. Am letzten Tag wurden - nach einem erfolgreich absolvierten Test aller Teilnehmer - im feierlichen Rahmen in der Aula der Leonardo-da-Vinci-Schule die Zertifikate überreicht.

Neben den stolzen Achtklässlern stehen Knut Hirschfeld (unser Busfahrer im Team), Ulf Blanke (Gesamtschuldirektor), Marc Klinkert (Jahrgangsleiter), Silke Hitschfeld (Polizei), Dirk Rodenstein (Fahrdienstleiter WVG) und Jens Oertelt (Polizei).

