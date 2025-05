Polizei Münster

POL-MS: Falsche Polizisten betrügen 77-Jährigen in Wolbeck - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben am Montag (07.05., 11:00 Uhr) einen 77-jährigen Münsteraner mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" um Geld und Gold betrogen.

Der Münsteraner gab an, dass er bereits am Sonntagabend einen Anruf von einem Unbekannten erhalten habe, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er behauptete, dass er Erkenntnisse zu einem geplanten Einbruch im Haus des Seniors habe. Er gaukelte dem Münsteraner vor, dass seine Wertgegenstände im Haus und bei der Bank, nun nicht mehr sicher seien.

Am Montagmorgen riefen dann verschiedene angebliche Polizeibeamte bei dem 77-Jährigen an, warnten ihn erneut und bauten Druck auf. Der Senior folgte den Anweisungen, holte Wertgegenstände von der Bank und übergab die Dinge kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift in der Dirk-von-Merveldt-Straße an eine Betrügerin, die sich als Polizistin ausgab. Die Unbekannte nahm die Wertgegenstände und entfernte sich zu Fuß.

Der 77-Jährige beschreibt die Abholerin als circa 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß und mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild. Sie sei schlank, habe dunkle Haare und sei zur Tatzeit dunkel und unauffällig gekleidet gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Betrügern machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden. Die Polizei rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Telefonnummern erhalten. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Die echte Polizei wird Sie dazu niemals auffordern. Wählen Sie im Zweifel den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell