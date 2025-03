Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Könitz / Rockendorf (ots)

Am Montag, den 17.03.2025, ereignete sich gegen 15.00 ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 281 zwischen Könitz und Rockendorf. Am Abzweig Lausnitz wollte ein 36-jähriger Renault-Fahrer abbiegen, ein nachfolgender 20-jähriger Fahrer bemerkte das Manöver zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf dem vor ihm fahrenden Renault auf. Das Auto des 36-jährigen wurde in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Dabei wurden der 36-jährige Autofahrer und der 20-jährige Unfallverursacher schwer verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer bleib unverletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten Abgeschleppt werden, weshalb die B 281 in diesem Bereich vorübergehend voll gesperrt wurde. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 20-jährige Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Untersuchungen wurden eingeleitet.

