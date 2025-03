Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht etc. gesucht

B281/ Rockendorf/ Krölpa: (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der Bundesstraße 281 zu mehreren Verkehrsdelikten, sodass nun Zeugen gesucht werden. Den Aussagen eines 42-Jährigen, der mittlerweile als Geschädigter im Strafverfahren geführt wird, zufolge, soll sich Folgendes zugetragen haben: Der Mann fuhr mit seinem VW Golf die Strecke in Richtung Saalfeld entlang, als sich plötzlich hinter ihm in der Ortslage Krölpa rasant ein Fahrzeug näherte und extrem auffuhr. In der Folge soll es kurz nach 19 Uhr durch den Fahrer dann zu mehreren, teils waghalsigen Überholversuchen trotz Gegenverkehr und Drängeln gekommen sein. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Mercedes-Sprinter, SLF-Kreiskennung. In Rockendorf wurde der Geschädigte überholt, massiv ausgebremst und konnte dann mit dem- zum Unfallzeitpunkt bereits stehenden- Mercedes Sprinter einen Zusammenstoß nicht vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand offensichtlicher Unfallschaden, doch flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich dann Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug, welches schließlich am Sonntagabend in Saalfeld festgestellt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher/ Fahrer dauern an. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Fahrstil oder Hinweise zur Identität des Gesuchten machen können. Es handelte sich um einen silbernen Mercedes Sprinter, SLF-Kreiskennung, mit der Aufschrift "KDW" auf der Heckscheibe. Zugetragen haben sich die Straftaten kurz nach 19 Uhr im Bereich der oben beschriebenen Fahrtroute der B281 zwischen Krölpa und Rockendorf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0068304 entgegen.

