Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Opferbetreuung wird gestärkt - Kooperation zwischen "Weissen Ring" und der "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen" in Zusammenarbeit mit der Polizei Holzminden

Holzminden (ots)

Die Außenstelle Holzminden des Weissen Ring e.V. Niedersachsen und die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen haben eine neue Kooperation auf Landesebene geschlossen. Diese wurde am Dienstag (15.04.2025) in einem Austauschgespräch auf lokaler Ebene der Polizei Holzminden vorgestellt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Schnittstellen beider Organisationen zu optimieren und ihre Netzwerke im Bereich der Opferbetreuung und -hilfe nach Straftaten enger miteinander zu verbinden.

"Die Bedürfnisse der Opfer von Straftaten müssen im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen. Wir möchten sicherstellen, dass Betroffene optimal begleitet werden, sowohl während des Verfahrens als auch darüber hinaus", erklärte Werner Friedrich, Außenstellenleiter des Weissen Rings für den Landkreis Holzminden, bei dem Treffen.

Bea Hofmayer von der Stiftung Opferhilfe Niedersachsen (Büro Hildesheim) und Werner Friedrich erläuterten die jeweiligen Schwerpunkte und Kompetenzen der beiden Organisationen. Der Weisse Ring ist flächendeckend und niedrigschwellig tätig und setzt auf ehrenamtliche Helfer, die meist aus Berufen mit Bezug zum Thema, wie z.B. der Justiz oder der Polizei kommen. Die Stiftung Opferhilfe, die in der Justizverwaltung angegliedert ist, arbeitet mit hauptamtlichen Fachkräften aus der Sozialen Arbeit und hat sich auf die psychosoziale Prozessbegleitung von Opfern spezialisiert.

Die Beratungsangebote beider Organisationen umfassen unter anderem Informationen zum Ablauf von Strafverfahren, Unterstützung bei Entschädigungsansprüchen sowie psychosoziale Hilfe und Zeugenbegleitung. Auch die Polizei hat hierbei eine wesentliche Rolle. "Sie fungiert als Vermittlerin zwischen den Opfern und den Hilfsorganisationen. Polizisten und Polizistinnen kennen die Organisationen und können Betroffene gezielt an die richtigen Stellen weiterleiten.", so Christian Rusniok, Präventionsbeauftragter der Polizei Holzminden. Betroffene können sich jedoch auch selbst an die Einrichtungen wenden. Dazu gibt es neben entsprechenden Internetseiten auch Flyer mit QR-Codes mit Informationen in vielen weiteren Sprachen, welche u.a. bei der Polizei den Betroffenen ausgehändigt werden. Andererseits können Betroffene auch bei der Polizei ihr Einverständnis zur Kontaktaufnahme durch eine der beiden Opferhilfsorganisationen geben.

"Ein wichtiges Ziel dieser Kooperation ist es, den Zugang zu den Opferhilfsorganisationen zu erleichtern", so Marc-Dennis Pülm, Leiter des Polizeikommissariats Holzminden. "Opfer von Straftaten können sich sowohl an uns wenden als auch direkt bei dem Weissen Ring und der Stiftung Opferhilfe Unterstützung suchen."

Die Gesprächsrunde schloss mit einem gemeinsamen Appell: "Im Fokus der öffentlichen Berichterstattung stehen oft die Täter. Doch Straftaten haben auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Opfer, die häufig noch lange an den physischen und psychischen Folgen zu tragen haben. Während die Täter ihre Strafen mit den Jahren verbüßt haben, haben die Opfer oftmals lebenslänglich. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass Opfer nicht allein gelassen werden, sondern die nötige Hilfe und Unterstützung erhalten."

Durch die verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den beiden Opferhilfeorganisationen, dem Weissen Ring und der Stiftung Opferhilfe, wird ein wichtiger Beitrag zur besseren Unterstützung von Opfern von Straftaten im Landkreis Holzminden geleistet.

Zum Hintergrund der Organisationen:

Weisser Ring:

Die Weisser Ring Stiftung wurde 2012 als gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Düsseldorf gegründet. Ihr Ziel ist es, Opfer von Straftaten langfristig zu unterstützen, Kriminalprävention zu fördern und Forschungsprojekte zu ermöglichen. Dies geschieht durch eine kontinuierliche und dauerhafte Bindung des Stiftungskapitals, sodass ausschließlich die Kapitalerträge zur Finanzierung der Hilfsmaßnahmen verwendet werden. Dadurch ist die Stiftung in der Lage, nachhaltige Hilfe anzubieten. Die Weisser Ring Stiftung ergänzt damit die Arbeit des Weisser Ring e. V., einer Organisation, die seit 40 Jahren direkt und unbürokratisch Opfer von Kriminalität unterstützt. Außenstellen gibt es auch in den Landkreisen Holzminden und Hameln-Pyrmont, um auch dort schnelle Hilfe zu gewährleisten. (https://weisser-ring.de)

Stiftung Opferhilfe Niedersachsen:

Die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen wurde 2001 gegründet und basiert auf einer Initiative der Niedersächsischen Landesregierung, um Opfer von Straftaten besser unterstützen zu können. Sie bietet flächendeckend qualifizierte Beratung und Unterstützung für Opfer von Straftaten in ganz Niedersachsen an. Unter dem Vorstand, der sich im niedersächsischen Justizministerium befindet, gibt es elf Opferhilfebüros, in denen rund 30 qualifizierte Fachkräfte tätig sind. Seit ihrer Gründung konnte die Stiftung in mehr als 30.000 Fällen Hilfe leisten. Die Unterstützung reicht von der Informationsvermittlung über die Beratung zum Umgang mit den Tatfolgen bis hin zur individuellen Begleitung im gesamten Strafverfahren. Sie kooperiert eng mit ihren interdisziplinären Netzwerkpartnern, insbesondere der Polizei, der Justiz und anderen Beratungsstellen . In einigen Fällen werden auch materielle Hilfen gewährt, um den Opfern zu helfen, die Folgen der Straftaten besser zu bewältigen. Die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen fördert Projekte freier Träger, die dem Opferschutz dienen. Für den Landkreis Holzminden ist das Opferhilfebüro Hildesheim zuständig. (https://www.opferhilfe.niedersachsen.de/)

