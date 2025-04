Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Hameln-Pyrmont, des Flecken Salzhemmendorf und der Polizei: Behördenübergreifende Kontrolle deckt zahlreiche Mängel an Fahrzeugen auf

Salzhemmendorf (ots)

Am Samstag (12.04.2025) führten der Landkreis Hameln-Pyrmont, der Flecken Salzhemmendorf und die Polizei Bad Münder eine gemeinsame Kontrolle in Lauenstein und Oldendorf durch. Im Fokus standen hierbei insbesondere Transporter, die mit Altmetall beladen waren. Zahlreiche Mängel waren das Ergebnis am Nachmittag.

Bereits in der Vergangenheit deckten Polizisten bei Kontrollen von Transportern, die mit diversen Altmetallen beladen waren, im Bereich Salzhemmendorf Mängel auf. Hinzu kamen in letzter Zeit weitere Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern über auslaufende Betriebsstoffe und regelmäßige Parkverstöße. Dies führte zu Gesprächen zwischen Vertreterinnen und Vertreter der genannten Behörden, die sich zusammen mit weiteren Partnern für eine gemeinsame Kontrollaktion entschieden.

Zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr wurden am Samstag in Oldendorf und Lauenstein diverse Transporter und auch Pkw überprüft, deren äußeres Erscheinungsbild bereits auf Mängel schließen ließ.

Insgesamt überprüften die Kontrollierenden 39 Fahrzeuge, von denen 20 Fahrzeuge Mängel aufwiesen. Hierbei gab es aufgrund der Ladung vier Abfallverstöße, die alle in Pkw in Oldendorf festgestellt wurden. Hinzu kamen weitere erhebliche Mängel an den Fahrzeugen: Ölverlust, gebrochene Kotflügel, ein zweiachsiger Anhänger mit nur 3 statt 4 Reifen, vollständig abgefahrene Reifen, mehrere gesprungene Windschutzscheiben, lockere Bremsschläuche, defekte Sicherheitsgurte, fehlende Kopfstützen und durchgerostete Stellen, die mit Bauschaum gefüllt waren, wurden bei den Kontrollen festgestellt. Die für die Fahrzeuge zuständigen Personen, werden vom Landkreis aufgefordert, die Mängel innerhalb einer festgelegten Frist zu beheben.

Von den kontrollierten Fahrzeugen, wurden insgesamt 12 seitens der Dekra als verkehrsunsicher eingestuft und bis zur Behebung der Mängel aus dem Verkehr gezogen.

Neben den ganzheitlichen Kontrollen der Fahrzeuge, wurde durch den Bauhof Öl abgestreut, welches sich auf der Fahrbahn befand und durch die betroffenen Fahrzeuge verursacht wurde. Zusätzlich wurden Parkverstöße durch die Polizei festgestellt und geahndet.

"Es ist ein gutes Zeichen, dass alle Behörden gemeinsam an der Aktion beteiligt waren. Auf diese Weise konnten, neben den Kraftfahrzeugmängeln, auch Verstöße gegen Umwelt-, Melde- und allgemeines Ordnungsrecht verfolgt werden. Die Bürgerinnen und Bürger im Flecken Salzhemmendorf sollen zukünftig auch darauf achten, ihren Metallschrott nicht mehr in den öffentlichen Straßenraum zu legen um illegales Sammeln von Altmetallen nicht weiter zu unterstützen.", so Clemens Pommerening, Bürgermeister des Flecken Salzhemmendorf.

Bei der groß angelegten Kontrolle waren neben Kräften der Polizei Bad Münder, des Landkreises Hameln-Pyrmont und des Ordnungsamtes des Flecken Salzhemmendorf auch Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion, die Dekra, der Bauhof des Flecken Salzhemmendorf und das Umweltamt vor Ort.

Die angetroffenen Personen, die für ein kontrolliertes Fahrzeug zuständig waren, waren den eingesetzten Kontrollierenden gegenüber kooperativ und halfen teilweise, den Metallschrott aus den Fahrzeugen auszuladen.

