Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Dreiradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt - weitere Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Am Samstag (12.04.2025) ereignete sich in der Straße "Wiebusch" in Hameln ein Verkehrsunfall, bei dem ein 73 Jahre alter Radfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach polizeilichen Erkenntnissen, befuhren der 73-jährige Hamelner und seine vor ihm fahrende Ehefrau mit einem Fahrrad gegen 19:10 Uhr den Reherweg aus Richtung Bundesstraße 83/ Fischbecker Landstraße kommend in Richtung Reimerdeskamp. Dabei beabsichtigte der Senior, mit seinem Dreirad nach rechts in den Wiebusch abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 18-jähriger Mann aus Hameln mit seinem Pkw VW Golf den Wiebusch in Reherweg. Beim Abbiegevorgang geriet der Senior mit seinem Rad zu weit nach links und stieß mit dem VW Golf zusammen. Anschließend stürzte er zu Boden uns zog sich schwere Verletzungen zu.

Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe. Der junge Fahrer des Pkw stand unter Schock. Da der hinzugezogene Rettungsdienst lebensbedrohliche Verletzungen bei dem Senior feststellte, wurde dieser zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Leider verstarb der 73-Jährige wenig später im Krankenhaus.

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell