Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung an mehreren PKW

Holzminden (ots)

Tatorte: Grimmenstein, Bürgermeister-Schrader-Straße, Dürrestraße, Braunschweiger Straße, Dr.-Jasper-Straße und Allersheimer Straße in Holzminden

Tatzeit: Mittwoch, 09.04.2025, 16:00 Uhr - Donnerstag, 10.04.2025, 05:50 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurden in den Nachtstunden insgesamt 23 Pkw in den oben genannten Straßen beschädigt. Diese standen am Fahrbahnrand abgeparkt. Bei den Beschädigungen handelt es sich um zerstochene Reifen der Fahrzeuge. Vermutlich zerstach der Täter im Vorbeigehen die Reifen mit einem spitzen unbekannten Gegenstand. Der Gesamtschaden wird insgesamt im vierstelligen Bereich geschätzt. Das Polizeikommissariat Holzminden bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Videoaufzeichnungen gefertigt haben sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05531 9580 bei der Polizei Holzminden zu melden. Bei verdächtigen Wahrnehmungen bittet die Polizei, umgehend den Notruf 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell