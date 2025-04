POL-HM: Personen durch verbotenes Pflanzenschutzmittel verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots) - In der Nacht zu Montag (07.04.2025) ist in Hameln eine Indoorspielhalle vollständig niedergebrannt. Der Schaden grenzt an die Millionen. Gegen 02:05 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf eine Rauchentwicklung in der Freizeiteinrichtung "Ratz Fatz", Hohe Linden in Hameln. Eintreffende Polizeikräfte ...

