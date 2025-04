Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Holzminden (ots)

Am Samstag (05.04.2025) verschafften sich, gegen 16:00 Uhr, ein unbekannter Täter und zwei unbekannte Täterinnen gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der "Braunschweiger Straße" in Holzminden. Dort nutzten sie die Abwesenheit der Geschädigten aus und entwendeten Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände im hohen vierstelligen Wertbereich. Die Täterschaft wurde hierbei durch aufmerksame Nachbarn gestört, konnte jedoch anschließend in unbekannte Richtung flüchten. Eine Nahbereichsfahndung durch die Einsatzkräfte der Polizei verlief ergebnislos. Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05531 9580 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

