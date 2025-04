Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigungen durch das Durchtrennen von Telefonkabeln

Seit Mitte März (11.03.2025) kam es im Stadtbereich Holzminden zu mindestens 13 Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter durchtrennten hierbei Telefonkabel an Gebäuden unterschiedlicher Geschädigter. Die Taten ereigneten sich in den Straßen "Niedere Straße", "Bismarckstraße", "Ernst-August-Straße", "Bahnhofstraße", "Wilhem-Raabe-Straße", "Neue Straße", "Allersheim", "Bürgermeister-Straße" und "Dr. Jasper Straße" in Holzminden. Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu verdächtigten Beobachtungen tätigen können. Diese sowie weitere Geschädigte, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 in Verbindung zu setzen.

