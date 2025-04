Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Polizei fasst zwei Tatverdächtige nach Kupferdiebstahl

Holzminden (ots)

Am Sonntag (30.03.2025) konnten nach einem Bandendiebstahl von mehreren Kubikmetern Kupfer in Holzminden zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

In der Nacht gegen 03:50 Uhr wurde der Polizei Holzminden ein Diebstahl bei der Fa. Stiebel gemeldet. Dort sollten drei unbekannte Täter Kupfer entwenden. Die Täter konnten dabei von Mitarbeitern beobachtet werden, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Auf der Anfahrt bemerkten die Polizisten im Bereich ein Fahrzeug, bei dem es sich laut Zeugenaussagen um das Fluchtfahrzeug handeln könnte. Die Beamten stellten im Fiat Doblo des 41-Jährigen Fahrers aus Holzminden eine Menge an Kupfer fest. Für weitere Maßnahmen wurde der Mann zur Dienststelle in Holzminden gebracht.

Eine Absuche am betroffenen Firmengelände ergab, dass die Täter durch einen aufgeschnittenen Zaun auf das Gelände gelangten, um von dort gezielt das Kupfer in ihr Fahrzeug zu transportieren. Im weiteren Verlauf konnte eine Streifenwagenbesatzung wenig später eine weitere Person feststellen, welche mit dem Diebstahl in Zusammenhang steht. Hierbei handelt es sich um einen 40-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim ordnete diese noch in der Nacht die vorläufige Festnahme der beiden Männer an. Während einer der beiden Männer am Folgetag entlassen wurde, befindet sich der andere derzeit in Untersuchungshaft. Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu einem dritten Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter 05531/ 958-0 zu melden.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell