Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Vier Täter flüchten - Tatverdächtiger nach Durchqueren eines Teiches festgenommen

Holzminden (ots)

Am Samstag (29.03.2025) kam es auf einem Firmengelände in Holzminden zu einem Einbruch, bei dem vier mutmaßliche Täter fußläufig vor der Polizei flüchteten.

Gegen 01:45 Uhr wurden Polizisten aus Holzminden zu einer Einbruchmeldung in die Straße "Am Dammbruch", zur dortigen Abfallwirtschaft in Holzminden gerufen und waren umgehend vor Ort. Dort konnten sie zunächst feststellen, dass sich unbekannte Täter vermutlich durch einen Zaun unerlaubt Zugang zu dem Betriebsgelände verschafft hatten. Bei der Absuche des Geländes, flüchteten vier Personen aus einem Gebäude heraus fußläufig in unterschiedliche Richtungen. Eine Person konnte durch die Polizisten verfolgt werden. Während seiner Flucht rannte der Tatverdächtige zunächst entlang verschiedener Lagerhallen und verließ danach das Gelände. Anschließend beabsichtigte er, zur weiteren Flucht einen Teich zu durchschwimmen, der sich in der Nähe befand. Am Ende des Teiches warteten jedoch bereits weitere Polizisten, die den Mann in Empfang nahmen und anschließend widerstandslos festnahmen. Es handelte sich um einen 26 Jahre alten Mann aus Bodenwerder.

Weitere sofort hinzugezogene Einsatzkräfte konnten die anderen Personen im Rahmen der Fahndung nicht mehr feststellen. Ein Pkw VW Sharan, welcher mutmaßlich durch die vier Personen genutzt wurde, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim zwecks Spurensicherung sichergestellt. Eine Durchsuchung des Pkw ergab zudem Hinweise auf einen weiteren Tatverdächtigen. Ob ein Entwendungsschaden entstanden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der vorläufig festgenommene 26-Jährige wieder entlassen. Er muss sich wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls verantworten.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der anderen unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter 05531/ 958-0 zu melden.

Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell