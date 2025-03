Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf - Erneut Autoreifen in Lauenförde zerstochen

Holzminden/ Lauenförde (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende erneut mehrere Reifen an Autos zerstochen.

Nachdem es zwischen Montag (17.03.2025) und Sonntag (23.03.2025) am Bahnhof in Lauenförde zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen kam (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5998111), schlugen bislang unbekannte Täter erneut zu.

In der Sonntagnacht (30.03.2025) kam es zwischen 00:00 und 06:00 Uhr zu weiteren gleichgelagerten Sachbeschädigungen an insgesamt 6 Pkw. Diese fanden im Bereich der Schweizstraße, der Sohnreystraße und der Meintestraße in Lauenförde statt. An allen Fahrzeugen wurden Reifen mittels eines unbekannten Gegenstandes zerstochen. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, soll es sich bei den unbekannten Tätern um drei Personen handeln, die zwischen 03:00 und 04:00 Uhr Reifen in der Sohnreystraße beschädigten. Ob die Taten in einem Zusammenhang mit denen aus der Vorwoche stehen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die weitere Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, oder über Videoaufzeichnungen verfügen, auf denen die Personen zu erkennen sind, werden gebeten sich bei der Polizeistation Boffzen unter 05271-951-050 zu melden.

