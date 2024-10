Landespolizeiamt

POL-SH: Handy weg und anschnallen: Kontrollwoche "ROADPOL - Focus on the Road" steht an

Kiel (ots)

Im Rahmen der europäischen Verkehrssicherheitsinitiative "ROADPOL - Focus on the Road" wird die Landespolizei Schleswig-Holstein in der kommenden Woche verstärkte Verkehrskontrollen durchführen. Ziel der Aktionswoche, die vom 07.10.2024 bis zum 13.10.2024 stattfindet, ist es, das Bewusstsein für die Gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr zu schärfen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Innerhalb dieser Woche wird es am Donnerstag, 10.10.2024, einen Schwerpunktkontrolltag zum gleichen Thema geben.

Unter dem Motto "Focus on the Road" richtet sich die Kontrollwoche insbesondere gegen die Nutzung von Mobiltelefonen und anderen technischen Geräten während der Fahrt. Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls steigt erheblich, wenn Fahrende ihre Aufmerksamkeit nicht auf den Verkehr, sondern auf ihr Smartphone, das Tablet oder andere multimediale Ablenkungen richten. 3 Sekunden Ablenkung bei 50 km/h bedeuten über 40 Meter Blindflug. "Unsere Aufgabe ist es, die Verkehrssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten.", so Jan Winkler, Pressesprecher des Landespolizeiamtes Schleswig-Holstein. "Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmenden, während der Fahrt aufmerksam zu bleiben und Ablenkungen zu vermeiden. Keine Kurznachricht ist so wichtig, wie das sichere Ankommen am Ziel!"

Während der Kontrollwoche werden Polizistinnen und Polizisten sowohl in Zivil als auch in uniformierten Streifen mobil wie auch stationär an Kontrollstellen verstärkt im Einsatz sein. Neben der gezielten Überwachung der Handynutzung während der Fahrt wird der Fokus zudem auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes gelegt werden. "Im Falle eines Unfalls sind die Folgen gleich, egal, ob man eine längere Ausfahrt macht oder lediglich zum Supermarkt nebenan fährt.", appelliert Jan Winkler, niemals auf den Sicherheitsgurt zu verzichten.

Die Polizei wird im Anschluss an die Kontrollwoche eine Bilanz der Maßnahmen ziehen und die Ergebnisse veröffentlichen. Neben den Kontrollen wird die Polizei durch persönliche Gespräche mit den Verkehrsteilnehmenden auch für Verständnis und Rücksichtnahme sorgen, um das Gefahrenbewusstsein zu schärfen.

Hinweis an die Medien:

