Landespolizeiamt

POL-SH: Einladung an die Medien zum Festakt für die Amtseinführung des neuen Leiters der PD AFB in Eutin

Kiel (ots)

Die Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein (PD AFB) hat einen neuen Behördenleiter. Der Leitende Polizeidirektor Michael Kock übernahm die Leitung der Behörde am 1. Juli 2024.

Nun folgt die feierliche Amtseinführung durch Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Sabine Sütterlin-Waack und die Amtsvorgängerin Michael Kocks, Landespolizeidirektorin Dr. Maren Freyher.

Weiterhin nehmen Gäste aus der Landes- und Lokalpolitik und die Kooperationspartner des Bundes und der Länder teil.

Die Veranstaltung findet am 7. Oktober 2024 um 9:30 Uhr in der neuen Mensa der PD AFB statt. Die Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich eingeladen an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 4. Oktober 2024, 10:00 Uhr, bei der örtlichen Pressestelle unter

sb11.eutin.pdafb@polizei.landsh.de

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell