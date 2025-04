Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: E-Scooter entwendet

Holzminden (ots)

Am Dienstag (01.04.2025) kam es im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:15 Uhr zum Diebstahl zweier E-Scooter. Diese waren gemeinsam in der "Obere Straße" in Holzminden an einer Laterne angeschlossen. Unbekannte Täter entfernten das Schloss und entwendeten die E-Scooter. Ein E-Scooter konnte bereits durch die Einsatzkräfte der Polizei Holzminden aufgefunden werden. Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verbleib des weiteren E-Scooters geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05531 9580 mit der Polizei in Holzminden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell