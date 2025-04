Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Täter verschafft sich unter Vorwand Zugang in Haus und entwendet Schmuck

Hameln (ots)

Am Freitag (11.04.2025) erbeutete ein bislang unbekannter Täter Schmuck aus einem Haus, nachdem er sich unter einem Vorwand Zutritt zu diesem verschaffte. Der entstandene Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Ein unbekannter Mann klingelte gegen 09:00 Uhr an einem Haus in der Schulstraße in Hameln und erkundigte sich nach alten Elektrogeräten. Die 80-jährige Hausbewohnerin ging gemeinsam mit dem Mann in den Keller, um passende Gegenstände herauszusuchen. Unter einem Vorwand verließ der Unbekannte dann den Kellerraum. Als der Mann nicht zurückkehrte, verließ die Dame ebenfalls den Keller. Später musste sie feststellen, dass ein Großteil ihres Schmucks gestohlen worden war.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 60 Jahre alt, ca. 170cm groß, kräftigere Statur, bekleidet mit einer Jeanshose, einer grauen Schiebermütze und einer Weste, südländischer Phänotyp, sprach akzentfrei deutsch

Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten oder weitere relevante Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Um sich vor Trickdiebstählen in Wohnungen zu schützen, rät die Polizei Hameln:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen. - Schauen Sie sich die Person vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage. - Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung an, ob alles seine Richtigkeit hat. - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach.

Wichtig: Lassen Sie die Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten.

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell