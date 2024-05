Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann löst SEK-Einsatz aus

Lübbecke (ots)

(BT) Ein offenbar unter psychischen Problemen leidender Mann hat am Freitagnachmittag in der Heinrich-Vormbrock-Straße einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 47-jährige hatte sich mit einem Messer bewaffnet in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses verschanzt. Verletzt wurde am Ende niemand.

Ein Zeuge hatte gegen 15:30 Uhr die Polizei alarmiert und berichtet, dass sich der rumänische Staatsbürger in einer psychischen Ausnahmesituation befände. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, zog sich in seine Wohnung zurück und erschien wenig später mit einem Messer in der Hand auf dem Balkon seiner Wohnung.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Aggressor sich selbst oder den Einsatzkräften etwas antuen könnte, wurden Spezialeinsatzkräfte angefordert. Den Kräften gelang es gegen 18 Uhr den Mann in seiner Wohnung zu überwältigen und festzunehmen. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt.

Eine Gefährdung für die umliegende Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Einsatzort blieb für die Dauer der Maßnahme abgesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell