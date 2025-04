POL-HM: Vollbrand einer Grillhütte - Polizei geht von Zusammenhang mit weiteren Brandtaten aus

Holzminden (ots) - Tatorte: Grimmenstein, Bürgermeister-Schrader-Straße, Dürrestraße, Braunschweiger Straße, Dr.-Jasper-Straße und Allersheimer Straße in Holzminden Tatzeit: Mittwoch, 09.04.2025, 16:00 Uhr - Donnerstag, 10.04.2025, 05:50 Uhr Durch einen unbekannten Täter wurden in den Nachtstunden insgesamt 23 Pkw in den oben genannten Straßen beschädigt. Diese standen am Fahrbahnrand abgeparkt. Bei den ...

mehr