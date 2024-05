POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Heinsberg (ots) - Eine unbekannte Frau versuchte am Mittwoch (8. Mai), gegen 15.15 Uhr, eine Tedi Filiale an der Apfelstraße zu verlassen, ohne die an sich genommene Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes konnte die Frau dabei beobachten, folgte ihr und sprach sie an. Daraufhin folgte ihr die Frau zurück ins Geschäft, von wo aus sie abermals flüchtete, dabei aber das Diebesgut zurückließ. Die Täterin ...

