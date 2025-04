POL-NOM: Unfall mit verletzter Person

Northeim (ots) - Northeim OT Hillerse, Im Winkel, Samstag, 29.03.2025, 16.30 Uhr bis Montag, 31.03.2025, 18.30 Uhr HILLERSE (Wol) Im Zeitraum von Samstag ca. 16.30 Uhr bis Montag ca. 18.30 Uhr konnten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Winkel" in Hillerse einbrechen. Die Personen gelangten gewaltsam über eine Terrassentür in das Haus. Was gestohlen wurde konnte bei der Sachverhaltsaufnahme noch nicht benannt werden. Es kam zu einem Sachschaden ...

