POL-NOM: Wohnungseinbruch

Northeim (ots) - Northeim, Am Mühlenanger, Montag, 31.03.2025, 16.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am gestrigen Montag wurden der Polizei Northeim drei versuchte Einbrüche in der Northeimer Straße "Am Mühlenanger" gemeldet. Mindestens eine unbekannte Person versuchte gewaltsam über die jeweilige Hauseingangstür in drei Mehrfamilienhäuser einzubrechen. Die drei Versuche blieben erfolglos. Es entstand ein jeweiliger Schaden von ca. 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, welche ...

