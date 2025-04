POL-NOM: Drei versuchte Einbrüche

Northeim (ots) - Northeim, Am Kalbesbrook, Montag, 24.03.2025, 15.00 Uhr bis Samstag, 29.03.2025, 15.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am gestrigen Montag wurde bekannt, dass es im Zeitraum von Montag ca. 15.00 Uhr bis Samstag ca. 15.00 Uhr zu einem Diebstahl von Autoreifen plus Felgen gekommen ist. Unbekannte Personen begaben sich auf frei zugängliches ein Firmengelände in der Northeimer Straße "Am Kalbesbrook" und öffneten dort ...

mehr